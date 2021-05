Milletvekili Öçal, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı

Öçal, mesajında şu ifadelere yer verdi: “1 Mayıs, dünyanın her yerinde işçi sınıfının ve emeği ile geçinenlerin her türlü sömürüye ve üreteni ürettiğine yabancılaştıran kapitalist sisteme karşı birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Alın terini son damlasına kadar dökerek, evine ekmek götürmek için, canla başla çalışan “emekçi” kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten tebrik ediyorum.

Kalkınmış ve gelişmiş bir toplum olmanın temellerinden biri de iktisadi kalkınmanın her bölümünde insan odaklı hareket etmek, işçilerimizin, emekçilerimizin haklarını ve menfaatlerini gözetmektir. Hamdolsun, bu kutlu yola çıktığımız günden beri yaptığımız yasal ve ekonomik düzenlemelerle birlikte her fırsatta emekten, alın terinden yana olduk. Bütün çalışanlarımızın, çalışma şartlarını iyileştirme, yaptığı işe karşılık en iyi ücreti almalarını sağlamak amacıyla çok önemli adımlar attık ve atacağız. Unutmamalıyız ki bizler, “İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz.” diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Yaptığımız çalışmalarda her zaman bu bilinçte olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Değerli kardeşlerim, tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın döneminde kendisinden ve ailesinden fedakârlık ederek, gecesini gündüzüne katarak çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerimizin, tarım, gıda ve market, kargo ve postacılık, tüm fabrika ve atölye emekçilerinin ve basın emekçilerinin ve onların şahsında tüm milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”