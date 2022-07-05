banner86

banner85

Milletvekili Öçal, “Afşin lavanta tarlalarıyla Türkiye’de örnek bir ilçe oldu”

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde lavanta tarlalarının ve Arı Evi’nin Türkiye’de kozmetik ve farmakoloji alanlarındaki açığı kapatacağını ifade eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, “Artık bu model ülkemizin çeşitli yerlerinde Afşin modeli olarak uygulanacak” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 05.07.2022, 22:04 05.07.2022, 22:26
Milletvekili Öçal, “Afşin lavanta tarlalarıyla Türkiye’de örnek bir ilçe oldu”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, çalışmaları yerinde incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Afşin İlçesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği ziyarette Öçal’ın ilk durağı Beyceğiz Mahallesi oldu. Mahallede hane halkını evinde ziyaret eden Öçal, daha sonra Esnaf, Sanatkârlar Odası’na geçerek, sorun ve talepleri dinledi. Akabinde teşkilat toplantısına katılan Öçal, daha sonra Afşin Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Lavanta Tarlaları ve Arı Evi’nde incelemelerde bulundu.

“Lavanta Projesi Güzel Bir Örnek Oldu”

Lavanta tarlasında distilasyon tesisi ve Afşin arı evini gezen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 380 dekar ile dünyanın en büyük tek parçadaki lavanta tarlasının Afşin’de oluşturulduğunu söyledi. Öçal, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Afşin’de, tıbbı ve aromatik bitkiler anlamında Türkiye’deki önemli bir açığı kapatma noktasında çalışmalar yapılıyor. Türkiye uzun zamandır böyle bir arayış içindeydi ve bu duruma ilk cevap veren Afşin İlçemiz oldu. Bu anlamda Afşin Belediyemizi tebrik ediyorum. Çiftçilerimize alternatif ürün sağlama ve örnek olma noktasında atıl bırakılan bu topraklarda lavanta projesi güzel bir örnek oldu.

 “Amaç Kar Elde Etmekten Ziyade Model Olmaktı”

Afşin Belediyemiz tıbbı aromatik bitkiler ve lavanta konusunda geniş araştırmalar yaparak bu noktaya geldi. Buradan elde edilen ürünler yağa dönüşecek ve kozmetik ürünler olarak piyasaya sürülecek. Lavanta tarlasına oluşturulan arı evi projesi de Türkiye’de bir ilk oldu. Artık Afşin modeli olarak ülkemizin çeşitli yerlerinde uygulamaya konulacak. Buradaki amaç kar elde etmekten daha ziyade model olabilmekti ve bunu Afşin’imiz lavanta ve arı eviyle başardı. İnşallah ülkemizin atıl durumdaki kullanılmayan tarıma elverişsiz arazilerimizde Afşin modeli ile değerlendirilerek hem ekonomiye hem de turizme kazandırılır. Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven ve ekibini çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Afşin lavanta ve aromatik bitkiler konusunda her geçen gün profesyonelleşiyor. Bu ürünleri sadece koku sanayide değil farmakoloji de taşımayı düşünüyoruz. Bu alan, dünyada önemli bir sektör haline geldi ve buradan da payımızı almayı istiyoruz. Belediyemizin bu konuda da görüşmeler yaptığını ve girişimleri olduğunu öğrendik. İnşallah Afşin’imizde yapılan bu çalışmalar insanlarımıza da geri dönüşü güzel olacak.

“Lavanta Ürünlerini TBMM’de Dağıttım”

Afşin’imizden Efsus markası adı altında çıkan lavanta ürünlerini TBMM’de de dağıttık ve birçok milletvekili Afşin’de lavanta mı yetişiyor? şeklinde şaşırdı. Bizlerde buraya yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bunun yanı sıra bu ürünlerden bir çalışmam sırasında bulunduğum İspanya’da milletvekillerine de hediye ettim ve güzel geri dönüşler aldım.”

“Halkımızla İç İçeyiz”

Ziyaretlerle ilgili de konuşan Öçal, “Meclis çalışmalarımız sona erdi. Meclisin tatile girmesiyle birlikte milletvekilleri olarak bizlerde seçim bölgelerimizdeyiz. Şu andan itibaren iktidar milletvekillerimizin hepsi sahada vatandaşlarımızla birlikteler. Dün itibariyle Andırın İlçemizdeydik. Mahalle ve köy toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bugünde Afşin’deyiz. Afşin’de hem yerel yönetimlerimizin çalışmalarını hem teşkilatlarımızın yaptığı çalışmaları yerinde inceledik. Ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bizim mesajımız şu; halkımızla iç içeyiz. Halkımızın sorunlarına çözüm üretme noktasında hep birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Öçal’a Afşin ziyaretinde Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, İl Başkan Yardımcıları Murat İldeniz, Şems Sezal ve ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.

#Kahramanmaraş #Afşin ilçesi #Aksu Tv #AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31