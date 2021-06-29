Milletvekili Öçal, Aklıselim Teşkilatı ile buluştu!

Burada geleceğin mimarı gençlerle sohbet eden Milletvekili Öçal tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz Milletvekili Öçal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise gençlerin toplumdaki önemine ve yerine vurgu yaptı.