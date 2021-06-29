Milletvekili Öçal, Aklıselim Teşkilatı ile buluştu!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal zorlu YKS maratonunun ardından düzenlenen piknik programında bir araya gelen Aklıselim Teşkilatı ile buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2021, 09:15 29.06.2021, 12:30
Burada geleceğin mimarı gençlerle sohbet eden Milletvekili Öçal tavsiyelerde bulundu.
AK Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz Milletvekili Öçal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise gençlerin toplumdaki önemine ve yerine vurgu yaptı.
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