Milletvekili Öçal, aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu!
Öçal, vatandaşları aşı olmaya davet ederek sürecin önemine dikkat çekti!
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2021, 17:41 05.07.2021, 18:07
Ülke genelinde covıd-19'a karşı birinci ve ikinci doz aşıların yapılmasına hızla devam edilirken Temmuz itibarıyla üçüncü dozların uygulanması da sürüyor.
AK Parti ahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Milletvekili Öçal tüm vatandaşları aşıl olmaya davet ederek bunun çok önemli bir süreç olduğuna dikkat çekti.
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