Milletvekili Öçal, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 12:01 29.10.2021, 12:45
Milletvekili Öçal, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Öçal, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli basın mensupları bugün ümidin kaybolduğu bir vakitte yeni bir kurtuluş meşalesi yakılmıştır. Yeniden bir şahlanışın ve miracın temsili olan Cumhuriyetin ilanı kadim devlet geleneğimiz ve sarsılmaz inancımızdan neşet etmiştir.

29 Ekim Cumhuriyetin ilanı, bu inanç ve anlayışın ebediyen toprak altına gömülmesini ve bir daha dirilmemesi için yapılan dayatmalara karşı bir direncin nişanıdır. Bugün Cumhuriyetimiz 98 yaşındadır.

Bu topraklarda yaşayan bu milletin kadim inancı hürriyetimizden ödün veremeyeceğimizi göstermiştir. İstiklal harbimiz yedi düvele karşı verilmiştir. 98 yıl önce temeli atılan bu devlet bir geleneğin temsilcisidir. Bugün Somali’den Afganistan’a, Fas’tan Endülüs’e, Çin’den Anadolu’ya kadar uzanan gönül bağları bizim geleceğimizi inşa etmektedir. Dünü unutmak, bugünü anlamak ve geleceği inşa etmek bize Cumhuriyeti hatırlatmaktadır. Bu ruh ve anlayış hala ayaktadır.

Çanakkale’den Anafartalar’a, Afrin’den Ankara’ya verdiğimiz mücadeleler istiklalimize ve istikbalimize yapılan bu saldırıların en önemli örnekleridir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı hem 2053 hem de 2071 hedeflerine bizi ulaştıracaktır. Bir ve bütün olmak en büyük görevimizdir.

Çanakkale’den Anafartalar’a, Afrin’den Ankara’ya verdiğimiz mücadeleler istiklalimize ve istikbalimize yapılan bu saldırıların en önemli örnekleridir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı hem 2053 hem de 2071 hedeflerine bizi ulaştıracaktır. Bir ve bütün olmak en büyük görevimizdir. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun…"

#AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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