Milletvekili Öçal'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gazetecilik mesleği gece gündüz demeden Türkiye’nin her noktasında haber peşinde koşarak kamuoyunu aydınlatmak adına demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuş, olmaya da devam etmektedir. Canını dişine takarak, doğruya ulaşmak için mesai farketmeksizin çalışan gazetecilerimiz internet çağının getirdiği sosyal medya kaynaklı dezenformasyon hareketlerinin de önüne geçmektedir. İlkeli çizgilerinden sapmadan vatandaşlarımızın doğru şekilde, gerçek bilgilerle aydınlatılmasını düstur edinen tüm gazetecilerimizin bu uğurda verdikleri emekler takdire şayandır. Bizler ise milletvekilleri olarak; kişilik haklarınıza, mesleğinize ve yine sizler gibi gazetecilikle uğraşan tüm emekçilerimize zarar veren her türlü yalan yanlış yayına karşı hukuksal anlamda gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz. Memleketimizin siz değerli basın mensuplarının, halkımızı aydınlatma ve bilgilendirme hususunda ilkelerinize, hukuk ve etik kurallarına olan bağlılığınıza yürekten inanıyorum. Sizlere bu saygın meslekte sahip olduğunuz ilkeli çalışma anlayışınız için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; hayatını kaybeden tüm basın mensubu vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gece-gündüz demeden, her türlü fedakarlığı gösterip tüm zorlu koşullarda görev yapan, başta Kahramanmaraş’ımızın siz kıymetli basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum.