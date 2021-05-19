Milletvekili Öçal'dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal: Geleceğimizin, egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve güçlü Türkiye’nin teminatı olan Gençler; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

102 yıl önce bugün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşımızı başlatarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, ülkemizi sömürmek isteyen işgal güçlerine karşı direnişi ve milletimizin kurtuluşunu müjdelemiştir. 19 Mayıs, bir milletin uyanış ve işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için ortaya çıkan birlik ve beraberlik ruhunun günüdür. 19 Mayıs, küllerinden yeniden doğuşun, dirilişin günüdür.

Sevgili Gençler, Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi bu ülke sizlere emanettir. İstikbalimize kastetmek isteyen hainlere karşı, ülkesini cansiperane koruyan dün de sizdiniz, bugün de sizsiniz, yarın da sizler olacaksınız. Buna olan inancımız hiç şüphesiz tamdır. Sadece ülke istikbalinin emaneti konusunda değil, bilimde, sanayide, teknolojide, sanatta ve dahi hayatın diğer tüm alanlarında sizlerin enerjisine, azmine, hayallerinize ihtiyaç duyuyor ve sizlere güveniyoruz. Sizler, 21 yaşında iken 1000 yıllık bir imparatorluğa son veren, İstanbul’u fethederek Hadis-i Şerife mazhar olan Fatih Sultan Mehmet’in torunlarısınız. Ne zaman kendinize olan güveniniz azalır ya da kaybolursa bunu hatırlayın. Çünkü muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.

Koronavirüs sebebiyle meydanlarda, sokaklarda, okullarda bugünü coşkuyla kutlayamasak dahi biliyorum ki hepimizin yüreği bugün aynı coşku ile çarpıyor. Sevgili gençler, Samsun’a çıkışın 102. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal’i ve kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.