Milletvekili Öçal'dan koruyucu ailelere ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Dulkadiroğlu ilçesindeki koruyucu aileleri ziyaret ederek, çocuklara hediyeler verdi.

Öçal, ilçeye bağlı Doğukent Mahallesi'nde, Kahramanmaraş Korucuyu Aile Derneğine bağlı olarak çocuk sahiplenen 3 aileyi ziyaret etti.

Kendilerinin 3 çocuğu varken 2 de çocuk sahiplenerek koruyucu ailelik yapan Dertli ailesine teşekkür eden Öçal, örnek bir davranış sergilediklerini söyledi.

Koruyucu Aile Derneği Başkanı Hayati Dertli ise Milletvekili Öçal'ın gerçekleştirdiği bu ziyaretin hem kendilerini hem de aileleri onure ettiğini belirterek, "Kentte şu anda 134 aile ve toplam 195 çocuk var. 65 aile de sırada bekliyor. Kahramanmaraş şu anda çocuk sahiplenmede Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor." dedi.