Milletvekili Öçal ve AK Parti Onikişubat ilçe başkanı Fırat Görgel'den KMGBC'ye ziyaret
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve AK Parti Onikişubat ilçe başkanı Fırat Görgel Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 21.05.2021, 22:24 21.05.2021, 22:29
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve AK Parti Onikişubat ilçe başkanı Fırat Görgel Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.
Milletvekili Habibe Öçal sosyal medya hesabından şunları söyledi;
"AK Parti İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettik. Misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."
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