Milletvekili Öçal’dan, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezine ziyaret!

Milletvekili Öçal 72 yatak kapasiteli merkezde İl Müdürü Mutlu Kaya’dan bilgiler alırken burada bulunan çocuklarla da bir süre sohbet eti.

İncelemelerin ardından Milletvekili Öçal, Onikişubat Belediyesinin şehrimize kazandırdığı ve aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne devrettiği merkezi gezdi.

Ziyaretler sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, merkezinin 9 aydır faaliyet göstermesine rağmen türkiye’nin birçok yerinden çocuklar buraya emanet edilerek tedavileri ve rehabiliteleri yapılıyor dedi.