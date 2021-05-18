Milletvekili Öçal’dan, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezine ziyaret!
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Meral Şirikçi ile Kahramanmaraş Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde incelemelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2021, 13:29 18.05.2021, 16:46
Milletvekili Öçal 72 yatak kapasiteli merkezde İl Müdürü Mutlu Kaya’dan bilgiler alırken burada bulunan çocuklarla da bir süre sohbet eti.
İncelemelerin ardından Milletvekili Öçal, Onikişubat Belediyesinin şehrimize kazandırdığı ve aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne devrettiği merkezi gezdi.
Ziyaretler sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, merkezinin 9 aydır faaliyet göstermesine rağmen türkiye’nin birçok yerinden çocuklar buraya emanet edilerek tedavileri ve rehabiliteleri yapılıyor dedi.
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Mayıs 2021
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:14
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|36
|83
|2. M. United
|36
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|36
|63
|6. Tottenham
|36
|59
|7. West Ham
|36
|59
|8. Everton
|36
|56
|9. Arsenal
|36
|55
|10. Leeds United
|36
|53
|11. Aston Villa
|36
|49
|12. Wolverhampton
|36
|45
|13. Crystal Palace
|36
|44
|14. Southampton
|36
|43
|15. Burnley
|36
|39
|16. Newcastle
|36
|39
|17. Brighton
|36
|38
|18. Fulham
|36
|27
|19. West Bromwich
|36
|26
|20. Sheffield United
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|37
|43
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|37
|40
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30
Günlük GazetelerTümü