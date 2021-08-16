Milletvekili Öçal’dan esnaf ziyareti!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, esnaf ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 17:07 16.08.2021, 17:45
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hükümet bulvarında esnafı ziyaret etti.
Milletvekili Habibe Öçal, esnaf ziyaretinde aşının önemi anlatarak herkesin aşı olması gerektiğine vurgu yaptı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, esnafın istek ve taleplerinin dinledi.
Ziyarete İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Meral Şirikçi, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu da katıldı.
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