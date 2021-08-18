Milletvekili Öçal’dan Kadın Girişimciler derneğine ziyaret!

Öcal’a ziyaretinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Kütükçü, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Ziyarette dernek çalışmaları ve projeler hakkında istişareler yapıldı.

Milletvekili Öçal burada yaptığı açıklamada kadınların yolunu açmak adına yapılan her çalışmayı destekleyeceğini söyledi ve KAGİD Başkanı Neşe Yıldızhan'a başarılar diledi.

Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise her fırsatta sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte olmaya çalıştıklarını söyledi.

KAGİD Başkanı Yıldızhan da Milletvekili Öçal ve beraberindeki heyete ziyaretlerinde dolayı teşekkür etti.