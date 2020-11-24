Milletvekili Öçal’dan Öğretmenler Günü mesajı

Habibe Öçal mesajında; “Öğretmenlik mesleği sadece eğitim sürecindeki öğrencilere bilgi aktarmak değil, çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi ve yetkin şekilde hazırlama mesleğidir.

Eğitim verirken rol model olan öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendireceği muhakkaktır. Gençlerimizi dinamik, açık fikirli, üretken, sorumluk sahibi fertler olarak yetiştirilmek için öğretmenlerimize büyük sorumluluk düşmektedir.

İstikbalimizin mimarı, fedakârlık ve sevgiyi çocuklarımıza örnek olarak gösteren eğitimcilerimize Dünyada değişen şartlar ve Covit19 Pandemi sürecinde de büyük sorumluluk düşmektedir.

Alışılagelmiş eğitim sisteminin, dünyanın maruz kaldığı Covit19 Pandemisi sebebiyle Online eğitime döndüğü bu günlerde, eğitim/ öğretim sistemimizi yeni şartlara adapte etmekte eğitimcilerimizin gayret ve sorumluluğundadır.

Yeni şart ve durumlara ayak uydurmak ve adapte olmak konusunda her daim öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile görevi başında şehit edilen başta Aybüke Yalçın Öğretmenimiz olmak üzere, Hain Terör örgütü tarafından şehit edilen tüm eğitimcilerimize, vatana hizmet aşkıyla görevini ifa ederken ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesilleri emanet ettiğimiz Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutluyorum” dedi.