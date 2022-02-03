Milletvekili Öçal’dan Regaib Kandili mesajı

Öçal mesajında, kandilin bereket, rahmet ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Milletvekili Habibe Öçal mesajında şu ifadelere yer verdi. “İslam dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar, Müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır.

Dinimizde rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak bilinen üç ayların ilki olan, Recep ayının müjdecisi Regaip Kandili’ni idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Bu mübarek geceler, Müslümanların birbirine kenetlenmesine vesile olan, manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olunan, huzur ve sürura kavuştuğumuz müstesna zaman dilimleridir. Bu önemli geceleri, kalplerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmek için güzel bir fırsata dönüştürdüğümüz, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırdığımız ve doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde hakkıyla eda etmiş oluruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Kahramanmaraş’lı hemşehrilerim olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaib Kandili’ni ve Mübarek Üç Aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum”