Milletvekili Özdemir: Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraşlı gibidir

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir, Onikişubat Belediyesi’nin Bisiklet Yolu’nda düzenlediği ve Kahramanmaraş’taki muhtarların bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.

Cuma günü Kahramanmaraş’a gelecek olan ve toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tıpkı Kahramanmaraşlı gibi olduğunu dile getiren Özdemir, “Biz birbirini anlayan bir topluluğuz. Kimin ne sorunu varsa aslında biz o sorun için bir araya gelmişiz ve elimizden geldiğince de çözümünü yapmışız. Şimdi Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş’a geliyor. Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş’a gelişini bir misafirin evimizi ziyareti olarak değerlendirin. Cumhurbaşkanımız aynı bir Kahramanmaraşlı gibi aslında. İlk çıkış noktasına bir bakın, hiç gözünü karartmış sağına soluna bakmadan yapacağı işleri yapmış, söyleyeceği sözleri söylerken de ben bu sözü söylersem başıma ne gelir diye hiç düşünmeden bu ülke için çok şey yapmış. Hepimizin hayatına dokunmuştur aslında. Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin hepimizin hayatına dokunduğu, hayatımızı güzelleştirdiği bir kısmı vardır” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZI KAHRAMANMARAŞ’A YAKIŞIR ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”

Kahramanmaraş halkının daha önce olduğu gibi Cuma günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakışır şekilde ağırlayacağını dile getiren Milletvekili Özdemir, şunları dile getirdi: “Yaşadığımız o son 20 yılımızda onun damgası ve imzası var. Şimdi Cumhurbaşkanımızı dünya nasıl anıyor, işte ileri teknoloji insanın hava araçları yapıyor. İleri teknoloji denizaltı, yerli uçak, yerli otomobil yapılıyor. Doğalgaz, sondaj çalışması yapılıyor, petrol arayışı yapılıyor. Yada bor mineralleriyle ilgili bizim ARGE tesisimizde, TUBİTAK’ta yeni çalışmalar yapılıyor. Artık dünya Recep Tayyip Erdoğan siyasetini böyle değerlendiriyor, böyle bakıyor. Yani şunu diyor, ‘kendi ülkesiyle ilgili yaptığı işler bir noktaya gelmiş, şimdi ülkesini dünyada bir noktaya getirmek için çok çalışıyor.’ Bunu dünya böyle takdir ediyor ama birazda rahatsızlar. Memnun olanlarda var. Müslüman ülkelerin birçoğu memnun çünkü Müslümanların lideri olarak Cumhurbaşkanımızı gördükleri için memnunlar. Mağdur olmuş Müslüman olmayan ülkeler memnunlar çünkü her mağduriyetlerini söylediklerinde Cumhurbaşkanımız buna karşı sesini yükseltiyor, dünyaya diyor ki, ‘burada mağduriyet var, sizde buna müdahale edin.’ Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş’a her gelişinde keyiflenmeye, neşelenmeye gelir. Allah’ın izniyle Kahramanmaraş’a yakışır, davamızın liderini güzelce ağırlayıp, geri mutlu mesut bir şekilde gönderelim.”