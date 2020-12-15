Milletvekili Özdemir'den ABD'ye cevap gecikmedi

ABD’nin Rusya'dan S-400 sistemlerin alımı nedeniyle Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasına tepkiler devam ediyor. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararına tepki gösterdiği açıklamasında ''Türk milletine zorla bir şey yaptırmak imkânsızdır bunu Kahramanmaraş'ta Fransızlar gördü Çanakkale’de İngilizler, Ege' de Yunanlılar gördü daha dün Karabağ’da Ermenler gördü şimdi de siz görecekseniz'' dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Ahmet Özdemir şunları söyledi: ABD’nin S400’ler nedeniyle ülkemize karşı aldığı yaptırım kararının bizim açımızdan bir hükmü yoktur çünkü Türkiye artık yaptırımla hizaya getirilemeyecek kadar güçlü bir ülkedir. Yerli ve Milli savunma sanayimizle ve kendi stratejilerimizle büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Suriye’de PKK’yı destekleyeceksin FETÖ elebaşını koynunda besleyeceksin, F35 satmaktan vazgeçeceksin PATRİOT sat dediğimizde satmayacaksın, Sonra S 400 alma diyeceksin, yaptırım uygulayıp müttefiklik ruhuna uygun davran diyeceksin senin gibi müttefik düşman başına. Ama şunu da unutma Türk milletine zorla bir şey yaptırmak imkânsızdır bunu Kahramanmaraş'ta Fransızlar gördü Çanakkale’de İngilizler, Ege' de Yunanlılar gördü daha dün Karabağ’da Ermenler gördü şimdi de siz görecekseniz.