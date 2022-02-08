Milletvekili Özdemir'den Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2022, 15:30 08.02.2022, 17:28
12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinliklerine katılım sağlamak için şehre gelen Özdemir, cemiyetin başkanlığına seçilen Serkan Ercüment Kuzu ve yönetimini ziyaret etti.
Bir süre cemiyet üyeleriyle sohbet eden Özdemir, gazetecilere ziyareti değerlendirdi.
Namaz Vakti 08 Şubat 2022
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