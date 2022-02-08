Milletvekili Özdemir'den Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret!

12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinliklerine katılım sağlamak için şehre gelen Özdemir, cemiyetin başkanlığına seçilen Serkan Ercüment Kuzu ve yönetimini ziyaret etti.

Bir süre cemiyet üyeleriyle sohbet eden Özdemir, gazetecilere ziyareti değerlendirdi.