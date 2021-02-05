Milletvekili Özdemir'den CHP'ye öneri

Milletvekili Özdemir'den CHP'ye öneri: "iktidara gelmek istiyorsa yeni bir siyasi, ekonomik vizyonla halkın karşısına çıksın"

KAHRAMANMARAŞ 05.02.2021, 13:36
Milletvekili Özdemir'den CHP'ye öneri

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında CHP'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği tutumlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, "CHP'ye önerimiz şudur; iktidara gelmek istiyorlarsa iktidarın yaptığı yeniliklerin hepsini tersine döndürmeye çalışmak yerine, yeni bir siyasi, ekonomik ve sosyolojik vizyonla halkımızın karşısına çıksınlar." dedi.

Özdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son 10 yılda yaşanan toplumsal olaylar karşısında muhalefetin, özellikle CHP'nin tutumuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Her zaman iktidar-muhalefet çekişmesi bulunduğunu ancak milletin, ülkenin başına bir şey geldiğinde iktidar ile muhalefetin el ele olmasına alışık olduğunu belirten Özdemir, buna Kurtuluş Savaşı'nı örnek gösterdi.

Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ile 6-8 Ekim olayları karşısında CHP ile ABD'nin tutumunun aynı olduğunu söyleyen Özdemir, "Arkasından 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi oldu. 7 Ağustos 2016'da kısa duruş gösterdi ama ondan sonraki bütün söylemlerinde, topluma 'AK Parti iktidarı, 15 Temmuz'u kendi iktidarını kuvvetlendirmek için gerçekleştirmiş' gibi yansıtmaya çalıştılar. Halbuki bu olaylarda Türkiye, bir kalkışmanın eşiğinden son anda dönmüştü. Ama biz bunu bir türlü CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatamadık." ifadelerini kullandı.

Özdemir, CHP'nin, Sakarya'da bulunan doğal gaz rezervinin ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda basın yayın kuruluşunun "Türkiye artık kendi ekonomik dayanak noktalarını oluşturdu." yorumunu da küçümsediğini belirtti.

Kovid-19'la mücadele sürecinde, Türkiye'nin aldığı önlemleri, dünyanın takdir ettiğine işaret eden Özdemir, "Bu olaylar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuyla ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumu hep aynı oldu." diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in, "Kılıçdaroğlu'nun, bir ABD projesi olduğuna" yönelik sözlerini hatırlatan Özdemir, "Ben kendi ülkemin ana muhalefet partisi genel başkanının, bizim üzerimizde hesapları olan bir ülkenin emrinde ve hizmetinde olan biri olduğunu söylemek istemiyorum ama bize verdiği izlenimler hep o yönde. CHP'nin tarihsel tutumu, özellikle Kılıçdaroğlu, Genel Başkan olduktan sonraki tutumu hep bu yönde gelişmiş. Bu, bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.

CHP'ye, "Türkiye'de iktidara gelen iktidar partileri ve liderlerinin tutumlarına bakmaları" önerisinde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de iktidara gelmenin yolu şudur; vatandaşa siyasi, ekonomik ve sosyal bir vizyon vermeniz gerekir. Turgut Özal, bu vizyonu verdiğinde iktidara geldi ve insanlar ona sahip çıktı. Necmettin Erbakan, 'adil ekonomik düzen' adı altında bu vizyonu verdiğinde insanlar ona teveccüh etti ve iktidar ortağı oldu. Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' deyip gereğini yaptığında, insanlar kendisine destek oldular ve sahip çıktılar. CHP'ye önerimiz şudur; Türkiye'de iktidara gelmek istiyorlarsa iktidarın yaptığı yeniliklerin hepsini tersine döndürmeye çalışmak yerine, yeni bir siyasi, ekonomik, sosyolojik vizyonla halkımızın karşısına çıksınlar. O zaman milletimiz onlara da teveccüh göstereceklerdir."

#Kahramanmaraş #milletvekili #Ahmet Özdemir
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