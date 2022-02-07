Milletvekili Özdemir, Eko-Gündem programına konuk oldu
Ay içerisinde yaşanan ekonomik gelişmelerin konuşulduğu Asilhan Yılmaz’ın sunduğu ve ekonomist Hikmet Gümüşer’in yorumladığı Eko-Gündem Programının özel konuğu Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir oldu.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 14:36 07.02.2022, 15:38
Milletvekili Özdemir burada yenilenebilir enerji alanında ciddi çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti.
Özdemir Konuşmasının devamında yüksek enflasyonun en zaman son bulacağı hakkında da bilgiler paylaştı.
Özdemir Kahramanmaraş’a verdiği müjdede artık OSB Yapılması planlanan Tomsuklu’yu aldıklarını duyurdu.
Namaz Vakti 07 Şubat 2022
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