Milletvekili Özdemir, engelsiz yaşam bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde incelemelerde bulundu

Milletvekili Özdemir 72 yatak kapasiteli merkezde İl Müdürü Mutlu Kaya’dan bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından Milletvekili Özdemir Onikişubat Belediyesinin şehrimize kazandırdığı ve aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne devrettiği rehabilitasyon ve aile bakım danışma merkezini gezdi.

Ziyaretler sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir devletin şefkatli elini bu özel merkezlerde gördüklerini dile getirdi.