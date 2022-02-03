Milletvekili Özdemir Genel Kurul’da söz aldı!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir AK Parti adına TBMM genel kurulunda CHP grubu önerisi üzerine söz aldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2022, 10:09 03.02.2022, 13:17
Milletvekili Özdemir konuşmasında kimsenin İmamoğlu’nun nerede yemek yediğine bakmadığını söyledi.
Bence kuş CHP yuvasından uçmuş ve başka ellere gitmiş ifadelerine yer verdi.
Mobese kayıtlarının içişleri bakanlığına ait olduğuna dair hiçbir kaydın olmadığını söyledi.
Namaz Vakti 03 Şubat 2022
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