Milletvekili Özdemir: Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarıldı
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz aldı.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2021, 14:17 16.06.2021, 18:39
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz aldı.
Milletvekili Özdemir, hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarıldığını söyledi.
Tutuklu ve hükümlülere hasta ziyareti amacıyla verilen bir aylık süre şartı da kaldırılıyor.
Peki, diğer düzenlemeler neler?
Özdemir, “Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.”
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