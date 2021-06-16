Milletvekili Özdemir: Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarıldı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz aldı.



Milletvekili Özdemir, hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarıldığını söyledi.



Tutuklu ve hükümlülere hasta ziyareti amacıyla verilen bir aylık süre şartı da kaldırılıyor.



Peki, diğer düzenlemeler neler?



Özdemir, “Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.”