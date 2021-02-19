Milletvekili Özdemir'in hedefinde İyi Parti CHP ve HDP vardı

Türkiye'nin terörle mücadelesinin çok başarılı ve terör örgütü PKK'nın bitirilmek üzere olduğunu vurgulayan Özdemir, Gara'da PKK tarafından şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Ahmet Özdemir, "Muhalefet, Gara'daki operasyon başarısız olmuş gibi bir dil geliştirdi." diyerek bundan rahatsız olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin, PKK'nın yeni hakimiyet alanı oluşturduğuna dair istihbarat üzerine terör örgütünün bölgeden defedilmesi için söz konusu operasyonu düzenlediğini anlatan Özdemir, "Muhalefet sanki bunu rehine kurtarma operasyonunun başarısızlığı gibi değerlendirdi. Bu, hem Milli Savunma Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığımızın hem hükümetimizin hem de devletimizin, terör örgütü PKK'ya karşı başarılı mücadelesini küçümsemek, önemsememektir." diye konuştu.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini, HDP'nin arka bahçesine dönüştürdüğünü" savunan Özdemir, "İYİ Parti ve Saadet Partisini bu ittifakın içinde bir yeri olmadığını düşünüyoruz. Biz İYİ Parti ve Saadet Partisini o ittifakın içinde konumlandırmıyorken, İYİ Partinin Genel Başkanı, milletvekillerinin zaman zaman bu konuda savrulur şekilde açıklama yapmasını da yadırgıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, seçim öncesinde Selahattin Demirtaş'a ilişkin, dava hakkında bilgi sahibi olmadığı halde açıklama yaptığını söyleyerek "İYİ Partili seçmenin milliyetçi, muhafazakar olduğunu ve İYİ Partinin, seçim malzemesi de olsa HDP ile gizli ittifak izleniminden, seçmeninin rahatsız olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ahmet Özdemir, İYİ Parti ve CHP'nin, HDP ile seçim ittifakı yapmasının değil; bunu ifşa etmemelerinin rahatsız edici olduğunu söyledi.

Özdemir, şehitliğin ne demek olduğunu bildiklerini vurgulayarak siyaset adı altında terörün meşrulaştırılmaya, vatan evlatlarının canına kast edenlerin kollanmaya çalışılmasını kendilerinin ve milletin vicdanının kabul etmeyeceğini kaydetti.