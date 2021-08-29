Milletvekili Özdemir, Kahramanmaraş’a yapılan yatımları değerlendirdi!
Kahraman şehrin her geçen gün büyümesi ve gelişmesi için Ankara’da birçok görüşme gerçekleştiren AK Parti milletvekilleri şehre yeni yatırımlar kazandırmak adına çalışmalara devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2021, 11:40 29.08.2021, 16:38
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir 2021 yılı içerisinde Kahramanmaraş’ın sorunları dâhilinde başlattıkları yeni yatırım çalışmalarını Aksu Haber’e özel paylaştı.
Milletvekili Özdemir Kahramanmaraş’ta kim varsa onların mutlu ve huzurlu olması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
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