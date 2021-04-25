Milletvekili Özdemir Kızılay gönüllüsü oldu

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek çeşitli yardımlarda bulunan Türk Kızılay’ı Dulkadiroğlu Şube Başkanlığı ramazan ayı dolayısıyla ailelere gıda kolileri dağıttı.

Yardımların dağıtılmasında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’de Kızılay ekibine gönüllü olarak destek verdi.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türk Kızılay’ı Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcan Gürbüz Milletvekili Özdemir’e teşekkür ederek ilçede bulunan tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise ramazan ayının önemine dikkat çekerek bu ayda yardımlaşmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğuna değindi.