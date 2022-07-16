Milletvekili Özdemir kürsü konuşması gerçekleştirdi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir bir kürsü konuşması gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2022, 14:39 16.07.2022, 14:43
Milletvekili Özdemir konuşmasında 15 temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıkları olayları paylaşarak bu millettin değerleriyle ne zaman oynarsanız bu millet bir araya gelir ifadelerine yer verdi.
Milletvekili Özdemir son olarak 15 temmuz gecesi yaşanan olaylarla kan emiciler bir daha böyle bir şeye cesaret edemeyeceklerini anladı ifadelerine yer verdi
Namaz Vakti 16 Temmuz 2022
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