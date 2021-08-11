Milletvekili Özdemir, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir son günlerde artarak devam eden ve yoğun gayretler sonucu çoğunlukla kontrol altına alınan orman yangınlarıyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 11.08.2021, 15:40 11.08.2021, 17:18

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir son günlerde artarak devam eden ve yoğun gayretler sonucu çoğunlukla kontrol altına alınan orman yangınlarıyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ahmet Özdemir buradaki açıklamasında devlet millet ele ele bu facianın da üstesinden gelindiğinin söyleyerek bu yangınlar üzerinden bir siyaset yürütmenin çok yanlış olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Milletvekili Özdemir Bilinç ve duyarlılığın çok önemli olduğunu vurguladı.

#Milletvekili Özdemir #orman yangınları
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