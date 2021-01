Milletvekili Özdemir ve Başkan Okay esnafları ziyarete devam ediyor

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile birlikte Sarayaltı Caddesi esnafını ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her şartta ve koşulda esnafımızın yanındayız mesajı verdi.



Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve partililer Sarayaltı Caddesi esnafını ziyaret etti. Özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen heyet, her şartta ve koşulda esnafın yanında olduğu mesajını verdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, esnafın bu süreci de atlatacağını ifade etti. Devletin ortaya koyduğu tedbir ve kısıtlamaların halk sağlığı için önemli olduğunu kaydeden Başkan Okay, esnafın da bu süreci anlayışla karşıladığını hatırlattı.

DEVLETİMİZİN GÜCÜ, MİLLETİMİZİN İNANCIYLA BU SORUNU AŞACAĞIZ

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, esnaf ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, pandemi sürecinin esnafı derinden etkilediğini hatırlatarak şunları söyledi: “Pandemi döneminde esnafımızın yaşadığı sorunlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Bu süreçle ilgili yaptığımız çalışmaları birinci ağızdan esnafımıza anlatıyoruz. Esnafımızla bu konularda görüş alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımızın bu süreçte kurallara ve tedbirlere olumlu bir yaklaşımı var. Tabi bu süreç bize sağlığın ve sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu noktada devletimizin aldığı tedbir ve yatırımlardan dolayı büyük bir memnuniyet var. Ülkemizin, devletimizin ve milletimizin attığı adımların meyvesini çok şükür alıyoruz. İnşallah bu süreçte her zaman esnafımızın ve milletimizin yanında olacağız. Meclisimizin tatil olduğu bu günlerde teşkilatımız ile birlikte sahada onların yanında olmaya devam edeceğiz.”