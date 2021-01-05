Milletvekili Özdemir ve Başkan Okay’dan esnaflara ziyaret!

TBMM'nin 1 aylık tatile girmesiyle birlikte Kahramanmaraş’a gelen Milletvekili Ahmet Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu. AK Parti İl Başkan yardımcısı Hakan Dereli ve Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay ile birlikte Sarayaltı Caddesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Milletvekili Ahmet Özdemir, esnaflara hayırlı işler dileyerek sohbet etti.



Özdemir, bir esnafın isteği doğrultusunda telefonla hem il emniyet müdürünü hem de büyükşehir belediye başkanını arayarak esnafın sorununu çözdü.





AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Cumhurbaşkanının açıklamalarını ve gelecek olan aşılarla ilgili esnafa bilgi verdiklerini söyledi.



Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti;



“Bugün sarayaltı esnafımızı geziyoruz pandemi döneminde esnafımızın yaşadığı sorunlarla ilgili onlarla istişarelerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları getireceğimiz aşılarla ilgili onlara bilgi veriyoruz. İnşallah Onların da bizimde temennimiz hayatın bir an önce normalleşmesi o konuda vatandaşlarımıza görüş alışverişinde bulunduk. Karşılığında bir memnuniyet var. Onların yaklaşımlarını bu hastalık döneminde sağlıktan faydalanmanın ne kadar kıymetli olduğunu vatandaşımız bize çok iyi izah etti. Bundan dolayı memnunuz ülkemizin devletimizin milletimizin attığı adımların bugün meyvelerini veriyor olmasından son derece memnun olduk. İnşallah bugün teşkilatımız da bu bölgede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama meclis tatil olduğu dönemle ilgili teşkilatlarımız bize programlar yaptı. Kahramanmaraş'ta olduğumuz her gün inşallah teşkilatlarımızla da birlikte sahada olmaya devam edeceğiz.”

Haber: Gökhan Çalı