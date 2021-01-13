Milletvekili Özdemir ve ilçe teşkilatı esnafları ziyaret etti

Ziyarete AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, AK Parti il ve ilçe yönetimi katılım sağladı.

Özdemir ve beraberindekiler Uzunoluk ve Boğazkesen Caddesindeki esnafları ziyaret ederek esnafların taleplerini dinlediler.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yaptığı açıklamada esnaflarla buluşmaya devam ettiklerini ve her zaman onların yanlarında olduklarını belirtti.