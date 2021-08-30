Milletvekili Özdemir, yaşanan doğal afetler ile ilgili süreci değerlendirdi!
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir son zamanlarda ülkemizde yaşanan doğal afetler ile ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 30.08.2021, 16:35 30.08.2021, 17:09
Milletvekili Özdemir çıkan yangınlara müdahale noktasında büyük bir koordinasyon örneğinin sergilendiğini söyledi.
Milletvekili Özdemir son olarak olumsuz propaganda yapanların bir süre sonra sözlerinden döndüklerini söyledi.
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