Milletvekili Özdemir’den Aksu Haber’e Özel Değerlendirme

Milletvekili Özdemir havaalanındaki halen devam eden İLS cihazı sorunu ile ilgili bakanlıkla görüşmelerin sonuçlandığını aktardı.

Milletvekili Özdemir konuşmasının devamında Kahramanmaraş’ın ihracatına ciddi katkılar sağlanmasının hedeflendiği Tomsuklu OSB ile ilgili adımları da değerlendirdi.

Milletvekili Özdemir Tomsuklu OSB’nin şartlarını da Aksu Haber’e paylaştı.

Milletvekili Özdemir son olarak Kahramanmaraş’ta devam eden yatırım ve projeler hakkında da bilgiler verdi.