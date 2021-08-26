Milletvekili Özdemir’den Kahramanmaraşspor’un ligden çekileceği iddialarına cevap!

Onikişubat Stadyumunun yıkılacak olması nedeniyle Kahramanmaraşspor'un ligden çekileceği iddialarına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir cevap verdi.

KAHRAMANMARAŞ 26.08.2021, 10:35 26.08.2021, 13:13
Milletvekili Özdemir’den Kahramanmaraşspor’un ligden çekileceği iddialarına cevap!

Aksu Haber’e özel konuşan Milletvekili Özdemir Onikişubat Stadyumu yıkılırsa Hanefi Mahçiçek stadyumunda tadilat yaptırırız ve maçlara orada devam ederiz dedi.

Milletvekili Özdemir konuşmasının devamında Kahramanmaraş’ın tek kulübünü ortada bırakacak değiliz dedi.

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