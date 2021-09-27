Milletvekili Özdemir’den Pazarcık İlçesine ziyaret
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Pazarcık ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen danışma toplantısına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 27.09.2021, 17:04 27.09.2021, 17:31
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Başkanı Harun Eskigün, ilçe teşkilatı, belediye meclis üyeleri ve partili vatandaşların katılımıyla gerçekleşen genişletilmiş danışma toplantısın da açılış konuşması yapan İlçe Başkanı Harun Eskigün aylık düzenli olarak bu toplantıları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise pazarcığın çok önemli yatırımlar aldığını ve alacağını söyledi.
Son olarak toplantıda konuşma yapan Milletvekili Ahmet Özdemir de herkesi dinleyerek sorunlara makul çözümler üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.
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