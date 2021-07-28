Milletvekili Özdemir’den Pazarcık ilçesine ziyaret!
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Pazarcık ilçesine gitti.
Burada Milletvekili Özdemir İlçe Kaymakamı Adil Nas, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Başkanı Harun Eskigün, İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclisi Üyeleri ile birlikte bir araya gelerek istişareler de bulundu.
Milletvekili Ahmet Özdemir ve beraberindekiler yapımında sona yaklaşan İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Kaymakamlığında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Daha sonra geçtiğimiz günlerde hasta sevkiyatı sırasında trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık Personeli Ufuk Karataşlı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.
Çarşı esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Milletvekili Özdemir ve beraberindekiler onların sorunlarını dinledi.
Evri mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Özdemir ve beraberindekiler vatandaşların taleplerini alarak onların sorunlarına çözüm önerileri sundu.
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