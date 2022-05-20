Milletvekili Özdemir’den Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına ziyaret
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 24. Olağan Genel Kurulunda gerçekleştiren Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Abdullah Kalın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2022, 16:59 20.05.2022, 17:25
Ziyarette Özdemir’in yanı sıra Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.
Kendilerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’e teşekkür eden Başkan Kalın “her zaman yanımızda olduğu ve sorunlarımızı çözüme kavuşturduğunu biliyoruz” diye konuştu.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir İse “Başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için buradaydık. Çok önemli bir kongreden alınlarının aklarıyla çıktılar. Bu süreçten sonra başarılarının devamını diliyorum” sözlerine yer verdi.
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