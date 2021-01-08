Milletvekili Özdemir’e, Başkan Okay ve İlçe Başkanı Avşaroğlu da eşlik etti

İki gündür esnaf ziyaretlerine aralıksız devam eden Milletvekili Özdemir, müjdeli haberi tek tek esnaflarla paylaştı.



Esnaf ziyaretinde Milletvekili Özdemir’e AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve ak parti teşkilatı eşlik etti.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, aşılama sürecinin başarılı olması görüldüğünde Yasaklarda kademeli olarak azalma olacağını ifade etti.





Milletvekili Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti;



“Tabii ki herkesin en önemli sorunu bir an önce bu hastalıktan kurtulmak hastalıktan kurtulmakla ilgili de devletimizin aldığı önlemler var onları paylaştım onlarla biliyorsunuz hem Çin’den hem Almanya’dan aşı anlaşmaları yaptık. Çin'den gelen aşının 3 milyon tanesi Türkiye'de Test aşamasında şu anda bu testler sağlıklı sonuç verdiğinde diğer aşılarla aşılama başlayacak.

Öncelik risk grupların da daha sonra da elimizdeki bütün her şeyi kademe kademe bütün vatandaşlarımıza yapabildiğimiz kadar yapacağız. Sonra da doğal olarak yasakları hafifleteceğiz. Evet, biz İnsanımız Hasta olmasın diye Bu yasakları koyuyoruz ama esnafımızın da hukukunu gözetmek zorundayız. Devletimiz bugüne kadar bunu başarıyla götürdü yasak koydu esnafımızı destekleyerek bu açığı kapatmaya çalıştı ama ilanihaye böyle gidilemez.





O yüzden aşılama süreci ile başarılı olması görüldüğünde Yasaklarda kademeli olarak azalacak onlara bunu söylüyoruz ki bugüne kadarki sabırları Metehanetleri, evet bunun bir an önce bitmesi temennisi esnafımıza üst düzey hani bunun daha ne kadar süreceğini bilmedikleri için Onlara bir yol gösteriyoruz aynı zamanda.



Ama görüyorum ki zaten belediyeden şikâyetçi olan birini duymadık şimdiye kadar sizinle iki gündür bu gezileri yapıyoruz. Necati başkanımızdan gayet memnunlar Biz de bundan gurur duyuyoruz Çünkü Milletvekili olarak da Belediye Başkanı olarak da vatandaşımızın şahsi bizimle ilgili bir şikâyeti olmaması bizim için gurur verici ve bizi daha çok çalışmaya iten bir sebep ve o nedenle de vatandaşlarımıza minnettarız.”

Haber: Gökhan Çalı