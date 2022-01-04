Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan açıklamalarda bulundu

SEFER AYCAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, bu hafta Tüberküloz Haftası'dır. Tüberküloz bakteriyel bir solunum yolu hastalığıdır, çok ciddi bir solunum yolu hastalığı olarak ölümlere sebep olmaktadır.

Verem aşısı olarak bilinen BCG aşısıdır, mutlaka yaptırılmalıdır, aşı en önemli koruma aracıdır. Bugünlerde Covid ve başka virüslerle, solunum yolu vaka sayısında artış vardır. Mutlaka aşılarımızı yaptıralım, aşımız olsa da maske mutlaka takılmalıdır, kapalı ve kalabalık ortamlarda kalmamaya özen gösterelim.

Sağlık personeli özveriyle çalışmaktadır. Bir taraftan hastalara bakarken diğer taraftan aşılarını yapmaktadır. Hekim ve hekim dışı tüm sağlık personeli genel olarak aylıklarında yapılacak iyileştirmeyi beklemektedir.

Döner sermayeden yapılan ödemelerin maaşla birlikte yapılmasını, her sağlık personelini kapsamasını, sabitleştirilmesini ve emekliliğe yansıtılmasını beklemektedir. Sağlık personelinin özlük haklarında ve çalışma şartlarında mutlaka iyileştirme yapılmalıdır.