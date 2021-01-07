Milletvekili Sefer Aycan'dan Aksu Haber'e özel aşı açıklaması

Geçtiğimiz Gün Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ve Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner İle Bir Araya Gelen Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, aşı çalışmaları hakkında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Aşının ülkeye girdiği andan itibaren sağlık bakanlığının gözetiminde olduğunu belirten Aycan, ‘aşı nerede üretilirse üretilsin önemli olan aşının ne kadar etkili olduğudur’ dedi.

Aycan, kendisine sıra geldiğinde aşı olacağını ifade ederek Kahramanmaraşlı vatandaşlarında aşı olmasını istedi.

Konuşmasının devamında Aycan, ‘toplum sağlığı açısından aşı herkes için zorunlu olmalıdır rızaya bırakılmamalıdır’ ifadelerine yer verdi.