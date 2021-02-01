Milletvekili Sefer Aycan: 'Dijital Dünya ve Teknoloji Bağımlılığı Hakkında' konuştu!

Dijital dünya hayatımıza tamamen hâkim olmaya devam ediyor.

Covid-19 salgını dijital dünyanın hâkimiyetini daha da artırdı. Yetişkinleri de teslim almış durumda fakat daha kötüsü, çocuklarımızı teslim almaktadır, bu daha büyük bir tehlikedir.

Çocuklar dijital dünyadan daha fazla etkilenmekte ve etkisi altında kalmaktadır. Çocukların ellerinden telefonu ve tabletleri almak giderek daha zor hâle gelmektedir. Bu süreç çok tehlikeli bir bağımlılığa dönüşmektedir.

Telefon ve tablet dışında başka bir dünyaları olmadığı yaşam tarzı gelişmektedir. Gençler telefonu yanlarına alıp yatmaktadır, gece en az bir kez kalkıp telefona bakmaktadır.

Bu, uyku bozukluklarına neden olmaktadır. Toplumda depresyon daha sık görülen bir durum hâline gelmiştir. Bu tehlikeye karşı anne ve babalar çok uyanık olması gerekir.

Önce kendilerini korumalı, kötü örnek olmamalı, çocuklara, gençlere yardımcı olmalı, onlarla ilgilenmeli, zaman geçirmelidir. Bu kötü gidişi mutlaka çözmeli, çözemiyorsa uzman desteği almalıdır. Çocukları dijital dünyaya bırakmayalım.