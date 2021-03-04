Milletvekili Sefer Aycan: 'Kahramanmaraş'ta bir an önce önlemler alınmalı'

TBMM'de Kahramanmaraş'ın deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Aycan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan, bu hafta Deprem Haftası. Ülkemizin büyük bölümü aktif fay hattı üzerindedir. Şehrim Kahramanmaraş da Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindedir. Özellikle Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerimiz gri fay hattı üzerindedir.

Ülkemizde çok sık deprem meydana gelmektedir fakat depremin değil, çürük binanın öldürdüğü gerçektir. Sürekli "Deprem olacak." diye konuşmaktansa beklemeden gereğini yapmalıyız.

Fay geçen yerlerde imar planı işlenmeli, yapılaşmaya izin verilmemelidir, yapı sınırlaması getirilmelidir. Bu bölgedeki yapılar içinse kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır ve yapı sınırlaması getirilmelidir. Depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır. Teknik olarak 9 şiddetindeki depreme dayanıklı bina yapmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Şehrim Kahramanmaraş'ta da bu çalışmaların bir an önce yapılmasını bekliyoruz.

Saygılarımla, teşekkür ederim."