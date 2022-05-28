Milletvekili Sefer Aycan üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan’ın konuşmacı olarak davet edildiği ‘Türk Gençliğinin Geleceği’ konulu kariyer buluşması etkinliği düzenlendi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Dursun Nar da kısa bir selamlama konuşması yaparak, etkinliğe katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ‘Türk Gençliğinin Geleceği’ başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi.

Gençlik ve öğrencilik yılları, eğitim ve kariyer sürecini katılımcılarla paylaşan Milletvekili Aycan, Türk eğitim sistemi ve Türk Gençliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Türk gençliğinin güncel durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Prof. Dr. Sefer Aycan, katılımcılar tarafından yöneltilen soruları da cevaplandır.