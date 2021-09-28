Milletvekili Sefer AYCAN’dan Pazarcık ilçesinde ziyaret

Ziyaretine ilk olarak MHP Pazarcık İlçe Başkanlığından başlayan Milletvekili Aycan daha sonra Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve MHP İlçe Başkanı Yusuf Şahin ile birlikte İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı'yı ziyaret etti.

Buradaki ziyaretlerinin ardından Pazarcık Belediyesinde Başkan Yılmazcan’ı ziyaret eden Milletvekili Aycan daha sonra Yumarklıcerit Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.