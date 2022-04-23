Milletvekili Sezal'dan Aksu Habere özel açıklamalar!
Ziyaret programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Ak parti il başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 16:03
Milletvekili Sezal Daha Sonra Gençlerle Sahur Programına katıldı.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in Kahramanmaraş Ziyaretini Aksu Habere Değerlendirdi.
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
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