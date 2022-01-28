Milletvekili Sezal, MÜSİAD üyesi oldu!

İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, ‘kamu yararına dernek’ statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu” olan MÜSİAD’ın, Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’yle dernek binasında bir araya gelen Milletvekili Sezal, yapılan faaliyetleri ve 2022 yılı planlamaları hakkında istişarelerde bulundu.

SEZAL: HAYIRLI HİZMETLERDE BİR ARAYA GELECEĞİZ

MÜSİAD resmi üyeliğini de tamamlayan Milletvekili Sezal, “MÜSİAD Kahramanmaraş Şubemizi ziyaret edip, Başkanımız Serdar Salih Çiçekçi’ den çalışmalar ve yeni yapılacak olan yatırımlar hakkında güzel ve olumlu bilgiler aldım, yatırım yapılması demek istihdamın artması demek bu bizi daha da mutlu ediyor. Ekonomimizin güçlenmesi, toplumumuzun güçlenmesi, ülkemizin güçlü olması için yaptıkları çalışmalardan dolayı memnuniyetimizi ifade ettim. Bizde bu güçlü ve çalışkan aileye üye olarak bu çalışmalara da destek olmak istedik. Şube Başkanımıza yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde hayırlı hizmetlerde bir araya geleceğiz” dedi.

“MİLLETVEKİLİMİZİN ÜYE OLMASINDAN GURUR DUYDUK”

MÜSİAD Şube Başkanı Çiçekçi ise ziyarete ilişkin: “Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mehmet Cihat Sezal Bey MÜSİAD Konağımızda bizleri ziyaret edip hem şehrimiz hem de genel politikalar hakkında istişaresi bizleri onure etmiştir. Aynı zamanda işadamı olan milletvekilimizin üyemiz olması bize gurur vermiştir. Ailemize kıymetli katılımları ve nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.