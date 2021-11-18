Milletvekili Sezal, Sezai Karakoç’u anarak şiirini seslendirdi
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Sezai Karakoç’u anarak şiirini TBMM Genel Kurulunda seslendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 11:56 18.11.2021, 18:04
Siyasetin genç ve başarılı isimlerinden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal 88 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar, fikir adamı ve Kahramanmaraş’ın fahri hemşerisi olan Sezai Karakoç’u anarak şiirini TBMM Genel Kurulunda seslendirdi.
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