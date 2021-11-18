Milletvekili Sezal, Sezai Karakoç’u anarak şiirini seslendirdi

Siyasetin genç ve başarılı isimlerinden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal 88 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar, fikir adamı ve Kahramanmaraş’ın fahri hemşerisi olan Sezai Karakoç’u anarak şiirini TBMM Genel Kurulunda seslendirdi.