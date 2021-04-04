Milletvekili Sezal ve Başkan Güngör MÜSİAD Genel Kurulunda söz aldı!

Müsiad Kahramanmaraş Şubesi 4. olağan genel kurul toplantısı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve kent protokolü ile siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

Düzenlenen genel kurul pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal MÜSİAD’IN çok geniş bir aile olduğunu belirterek Türkiye’nin Dünya çapında gelişim ve söz sahibi olmasında çok büyük bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de burada yaptığı konuşmada MÜSİAD’IN sadece ticari kaygılarla kurulmuş bir yapı olmadığına büyük bir aile olduğuna dikkat çekti.