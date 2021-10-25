Milletvekili Sezal’dan genç sporculara destek

Geçtiğimiz ay içerisinde Gaziantep’te gerçekleştirilen ve 3 gün süren Kadınlar Bölgesel Lig final maçında Finale kalan Kahramanmaraş Genç Nesil Spor Kulübü şampiyonluğunu ilan etmişti.

Şampiyonluk sevinci ile Kahramanmaraş’ta yeni sezon planlaması yapan Genç Nesil’e AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal sahip çıkarak Lisans masrafları ve Lige katılım için gerekli miktar için sponsor oldu.

Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise, deplasman geliş-gidiş yol masrafını karşıladı.

Beton zeminde hentbola başlayan ve yeni dönemde Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen Kahramanmaraş’ın Altın Kızları Bölgesel Terfi Liginden 2. Lige adına sahaya çıktı ve gruplarında 2. Olarak adını 2. Lige yazdırdı.

BESYO mezunu genç 7 kişi Kahramanmaraş Genç Nesil Bilişim Spor Kulübünü kurarak 7’den 70’e spor yaptırmayı amaçlarken Sportif anlamda da ilk şampiyonluğuna Hentbol takımı ile ulaştı. Yenilikçi ve Genç Nesil’e hitap etmeye çalışan ve amacı 7’den 70’e spor yaptırmak ve başarıya odaklı olan

BESYO mezunu genç 7 kişinin kurmuş olduğu Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Hentbol takımı Kahramanmaraş’ın Altın Kızlar topluluğunu bir araya getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Son günlerde azimleri ile dikkatleri çeken ve Gaziantep’teki Bölgesel Lig Finallerine damga vurarak Lige çıkan Genç Nesil Spor Kulübü şampiyonluk kupasını Kahramanmaraş’a getirdi.

Kurulduğu ilk yılda şampiyonluğa ulaşan Kahramanmaraş Genç Nesil Spor Kulübü Hentbol takımının şampiyonluğuna ortak olan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal gerekli desteği vereceğini ifade ederek sporun önem ve değerinden bahsetti.

Kadınlar Bölgesel Lig maçlarında Kahramanmaraş’ı temsil eden Kahramanmaraş Genç Nesil Spor Kulübü adını şampiyonluğa yazdırırken elde edilen kupayı Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’a teslim ettiler.

Şampiyonluktan ötürü Genç Nesil Bilişim Spor Kulübünü tebrik eden ve sporculara başarılar dileyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “Sizleri tebrik ederim. Sizlerin azimli ve hırslı bir şekilde Gruplarda göstermiş olduğunuz başarılı grafik bugün sizleri 2. Lige taşıdı.

Bizlerde sizlerle gurur duyuyoruz. Bizler Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız, sizler bunun bilincinde olun. Sizlerde Hentbol kategorisinde başarıya ulaşıp şehrimize farklı bir değer kazandırdınız. Sizleri tebrik ederim. Ben bir sporsever olarak her zaman yanınızdayım” dedi.