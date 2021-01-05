Milletvekili Sezal’dan Tekerek yolu üzerindeki esnaflara ziyaret!

Sezal’ın ziyaretine, ziyaret programını hazırlayan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İl Kadın Kolları ve İlçe Teşkilatı katılım sağladı.

Tek tek esnafları gezen Sezal ve AK Parti teşkilatı esnaflarla bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaretler sonrası AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’da Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “meclisin kapalı olduğu süreçlerde esnaflarımız, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz” dedi.

Sezal konuşmasının devamında 6.Anadolu Medya Ödülleri’nde İbrahim Toru Özel ödülüne layık görülen kurumumuz Aksu TV’yi de tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.