Milletvekilleri Özdemir ve Sezal’dan Doğum Günü Tebriği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. Yaş Günü Dolayısıyla AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir Ve Mehmet Cihat Sezal Açıklamalarda Bulundu

Milletvekili Özdemir Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Önderliğinde Milletimizin Başında Daha Nice Yıllara Dedi.

Milletvekili Sezal İse Ömründe Hizmetlerin Gibi Varlığın Gibi Uzun Olsun Dedi

Kutlama Mesajlarının Ardından İzmir Ve İstanbul Kongrelerini Değerlendiren Milletvekili Özdemir Yeni Göreve Gelen İl Başkanlarına Başarı Dileklerinde Bulundu

Milletvekili Sezal İse Bu Değişimlerin Yeni Bir Hizmet Aşkı Kazandıracağını Söyledi.